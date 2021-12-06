Юная фигуристка Валерия Зайцева поборется за победу в «Народном признании - 2021»

17:09, 06 декабря 2021, ПАИ

Псковскую спортсменку Валерию Зайцеву выдвинули на общественную премию «Народное признание - 2021» в номинацию «Рекорд». Заявка поступила от редакции «Комсомольской правды» в Пскове.

В заявке отмечается, что девушка впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях. Журналисты остались под впечатлением после ее пресс-конференции, отметив стойкость, трудолюбие и характер Валерии.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.