Михаил Ведерников поручил решить проблему с районами, где уровень вакцинации ниже 50%

15:15, 09 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить проблему с районами, где уровень вакцинации ниже 50%, во время совещания с медиками 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поручил председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и главному санитарному врачу Александру Нестеруку сформировать рабочую группу по всем районам, где уровень вакцинации ниже 50%.

Губернатор призвал выехать на место и разобраться с ситуацией. Ранее Михаил Ведерников поставил Псковский район в пример по организации вакцинации. Лидером по темпам вакцинации является также Себежский район.