Михаил Ведерников поручил решить проблему с районами, где уровень вакцинации ниже 50%
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить проблему с районами, где уровень вакцинации ниже 50%, во время совещания с медиками 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона поручил председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и главному санитарному врачу Александру Нестеруку сформировать рабочую группу по всем районам, где уровень вакцинации ниже 50%.
Губернатор призвал выехать на место и разобраться с ситуацией. Ранее Михаил Ведерников поставил Псковский район в пример по организации вакцинации. Лидером по темпам вакцинации является также Себежский район.
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Михаил Ведерников поручил решить проблему с районами, где уровень вакцинации ниже 50%