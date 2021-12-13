Новая ливневая канализация появится в Пскове

09:34, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове планируется обустроить новую ливневую канализацию от Сиреневого бульвара до улицы Леона Поземского. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 13 декабря.

По словам Бориса Елкина, средства на эти цели планируется выделить в следующем году в рамках индивидуальной программы развития Псковской области.

Кроме того, градоначальник напомнил, что также планируется продолжить ремонт улицы Яна Фабрициуса.

«В общем, много работ в следующем году. Много у нас капиталоемких объектов. Кузбасскую Дивизию доделаем. Планов много», - сказал Борис Елкин.