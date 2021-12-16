Россия – общий дом: особенности празднования сабантуя у татар

14:47, 16 декабря 2021, ПАИ

Одним из актуальных вопросов современного мира является формирование культуры межнационального общения. Основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало об особенностях любимого праздника татар, когда его отмечают, что делают и какие испытания проходят мужчины, чтобы блеснуть силой и ловкостью.

Татары – второй народ России по численности населения. В нашей стране их насчитывается почти 5,5 млн человек. Татары составляют более половины населения Республики Татарстан. Представители этого тюркского этноса проживают и в центральной части России, а также в Поволжье, Приуралье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Один из любимейших татарских праздников – это сабантуй, который объединяет народ радостью труда, весельем и энергией солнца. «Сабан» в переводе с татарского языка – плуг, а «туй» – праздник. Получается праздник плуга, который проводят в июне в честь окончания посевных работ. Отмечают его во всех уголках мира, где проживают татары. В Татарстане сабантуй проводят в три этапа – сначала в деревнях, через неделю – в крупных городах, а ещё через неделю в столице Татарстана, в Казани.

В этом празднике сливаются красочные обычаи татарского народа, его песни, пляски и обряды. Устраивают его на просторном лугу или на площади (это место называют ещё майданом).

В былые времена к сабантую готовились долго и тщательно. Девушки вышивали национальным узором платки, полотенца, рубашки. Каждая хотела, чтобы именно её творение стало наградой самому сильному батыру.

Молодые мужчины на сабантуе могут блеснуть силой и ловкостью. Главное состязание этого праздника – борьба на кушаках, или куреш. Каждый борец своим полотенцем обхватывает соперника и старается положить его на лопатки. Открывают соревнования мальчики 5-6 лет, а затем подтягивается и старшее поколение. Главному победителю вручают в качестве подарка живого барана.

Ещё одна забавная игра на сабантуе – «разбей горшок». Участники с завязанными глазами пытаются вслепую найти горшок и разбить его ударом длинной палки. Самые ловкие юноши участвуют в лазанье по столбу. Им предстоит залезть на гладкий высокий столб, который к тому же раскачивается, чтобы достать приз с самого верха.

Ещё одно весёлое задание – нужно без помощи рук ртом достать монетку со дна миски, которая наполнена катыком (сметаной). Лицо измажешь, зато отведаешь густого вкуснейшего напитка!

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