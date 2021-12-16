Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия – общий дом: особенности празднования сабантуя у татар

Фото: Министерство сельского хозяйства и природопользования Республики Татарстан

Одним из актуальных вопросов современного мира является формирование культуры межнационального общения. Основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало об особенностях любимого праздника татар, когда его отмечают, что делают и какие испытания проходят мужчины, чтобы блеснуть силой и ловкостью.

Татары – второй народ России по численности населения. В нашей стране их насчитывается почти 5,5 млн человек. Татары составляют более половины населения Республики Татарстан. Представители этого тюркского этноса проживают и в центральной части России, а также в Поволжье, Приуралье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Один из любимейших татарских праздников – это сабантуй, который объединяет народ радостью труда, весельем и энергией солнца. «Сабан» в переводе с татарского языка – плуг, а «туй» – праздник. Получается праздник плуга, который проводят в июне в честь окончания посевных работ. Отмечают его во всех уголках мира, где проживают татары. В Татарстане сабантуй проводят в три этапа – сначала в деревнях, через неделю – в крупных городах, а ещё через неделю в столице Татарстана, в Казани.

В этом празднике сливаются красочные обычаи татарского народа, его песни, пляски и обряды. Устраивают его на просторном лугу или на площади (это место называют ещё майданом).

В былые времена к сабантую готовились долго и тщательно. Девушки вышивали национальным узором платки, полотенца, рубашки. Каждая хотела, чтобы именно её творение стало наградой самому сильному батыру.

Фото: администрация города Уфы

Молодые мужчины на сабантуе могут блеснуть силой и ловкостью. Главное состязание этого праздника – борьба на кушаках, или куреш. Каждый борец своим полотенцем обхватывает соперника и старается положить его на лопатки. Открывают соревнования мальчики 5-6 лет, а затем подтягивается и старшее поколение. Главному победителю вручают в качестве подарка живого барана.

Ещё одна забавная игра на сабантуе – «разбей горшок». Участники с завязанными глазами пытаются вслепую найти горшок и разбить его ударом длинной палки. Самые ловкие юноши участвуют в лазанье по столбу. Им предстоит залезть на гладкий высокий столб, который к тому же раскачивается, чтобы достать приз с самого верха.

Ещё одно весёлое задание – нужно без помощи рук ртом достать монетку со дна миски, которая наполнена катыком (сметаной). Лицо измажешь, зато отведаешь густого вкуснейшего напитка!

Читайте также, зачем буряты добавляют соль и масло в чай, об особенностях сватовства у украинцев, а также для чего русские кричат «Горько!» на свадьбе. Больше историй о народах читайте в сюжете

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

«Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить»: Псковский драмтеатр ищет актёра
16 декабря 2021

Вирусолог озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
16 декабря 2021

Пандемия коронавируса по прогнозам экспертов должна была закончиться 16 декабря 2021 года
16 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности празднования сабантуя у татар
16 декабря 2021

«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП
16 декабря 2021

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 17 декабря
16 декабря 2021

ФОТОФАКТ: 57-летнюю елку установили в Палкино
16 декабря 2021

Елена Полонская - о взносе на участие в ремесленной ярмарке: Вернемся к трусам и штанам с начесом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...