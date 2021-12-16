Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Благодаря появлению в Псковской области трёх корпусов инфекционной больницы регион справляется с пандемией

«Только благодаря появлению трёх корпусов новой инфекционной больницы мы справляемся с вызовами пандемии», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам главы региона, 2020 год можно назвать прорывным в борьбе с пандемией коронавируса и в сфере здравоохранения в целом, поскольку в тот год президент РФ Владимир Путин принял «уникальное, эксклюзивное» решение о строительстве в регионах страны инфекционных больниц. 

«Я часто думаю о том, чтобы было бы, если бы не было этих корпусов. Ситуация была бы гораздо хуже. Сейчас у нас есть возможность во всеоружии встречать вот эти волны [заболеваемости коронавирусом. – Ред.] и давать им отпор. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо президенту, Министерству обороны РФ», – сказал Михаил Ведерников. 

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Трансляция прямого эфира также ведётся на радиостанциях «Маяк – Псков», «Радио России – Псков» и на площадках Псковского агентства информации.

Напомним, горячая линия, на которую граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена 1 декабря.

Отметим, это уже пятая прямая линия с губернатором Псковской области. Каждый раз на неё поступают сотни обращений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Голосовой помощник Алиса научилась звонить любому контакту из адресной книги в телефоне
16 декабря 2021

Разработан проект программы модернизации электросети Псковской области на 5 млрд рублей
16 декабря 2021

Михаил Ведерников прокомментировал ремонт проспекта Ленина в Великих Луках
16 декабря 2021

Продажу лекарств в Псковской области наладят через сеть ФАПов
16 декабря 2021

Опубликованы тезисные решения городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове
16 декабря 2021

О казусе, в который в Псковской области попал министр промышленности, рассказал Михаил Ведерников
16 декабря 2021

О планах газификации деревни Заньково Островского района рассказал Михаил Ведерников

16 декабря 2021

Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания депутатов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...