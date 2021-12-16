Михаил Ведерников: Благодаря появлению в Псковской области трёх корпусов инфекционной больницы регион справляется с пандемией

19:17, 16 декабря 2021, ПАИ

«Только благодаря появлению трёх корпусов новой инфекционной больницы мы справляемся с вызовами пандемии», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам главы региона, 2020 год можно назвать прорывным в борьбе с пандемией коронавируса и в сфере здравоохранения в целом, поскольку в тот год президент РФ Владимир Путин принял «уникальное, эксклюзивное» решение о строительстве в регионах страны инфекционных больниц.

«Я часто думаю о том, чтобы было бы, если бы не было этих корпусов. Ситуация была бы гораздо хуже. Сейчас у нас есть возможность во всеоружии встречать вот эти волны [заболеваемости коронавирусом. – Ред.] и давать им отпор. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо президенту, Министерству обороны РФ», – сказал Михаил Ведерников.

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Трансляция прямого эфира также ведётся на радиостанциях «Маяк – Псков», «Радио России – Псков» и на площадках Псковского агентства информации.

Напомним, горячая линия, на которую граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена 1 декабря.

Отметим, это уже пятая прямая линия с губернатором Псковской области. Каждый раз на неё поступают сотни обращений.