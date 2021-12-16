Михаил Ведерников поручил заменить старый школьный автобус в дновской деревне Скугры
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря поручил заменить старый школьный автобус в деревне Скугры Дновского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Местная жительница отметила, что существует проблема с автобусами: они старые и ломаются. По её словам, люди вынуждены с детьми ждать автобус по 30 минут на остановке.
Глава региона отметил, что недавно регион получил 30 новых автобусов, и добавил, что глава района должен сделать заявку, чтобы автобус был передан.
И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что в деревне Скугры ездит старый ПАЗ 2014 года выпуска, и заметил, что администрация района ещё не обращалась по вопросу замены автобуса.
В результате губернатор поручил профильному комитету заменить старый автобус на новый.
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