Михаил Ведерников поручил заменить старый школьный автобус в дновской деревне Скугры

20:11, 16 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря поручил заменить старый школьный автобус в деревне Скугры Дновского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Местная жительница отметила, что существует проблема с автобусами: они старые и ломаются. По её словам, люди вынуждены с детьми ждать автобус по 30 минут на остановке.

Глава региона отметил, что недавно регион получил 30 новых автобусов, и добавил, что глава района должен сделать заявку, чтобы автобус был передан.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что в деревне Скугры ездит старый ПАЗ 2014 года выпуска, и заметил, что администрация района ещё не обращалась по вопросу замены автобуса.

В результате губернатор поручил профильному комитету заменить старый автобус на новый.