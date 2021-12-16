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Мемориальный комплекс может появиться на территории бывшего лагеря «Шталаг 372» в Пскове

В Пскове на территории бывшего лагеря «Шталаг 372» может появиться в будущем мемориальный комплекс. Такое предположение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

По словам главы региона, для признания одного из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag 372) была проведена большая работа. 

«Дальше обязательно обсудим в открытом режиме с ветеранами, поисковиками, жителями. Наверное, там будет мемориальный комплекс, но окончательно это будет решено после обсуждения», – сказал Михаил Ведерников. 

Напомним, решение о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерациив в качестве объекта культурного наследия регионального значения принято на основе подготовленного специалистами пакета документов. В первую очередь была проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая подтвердила целесообразность включения «Шталага 372» в единый госреестр.

«Шталаг 372» является одним из самых крупных немецких концентрационных лагерей,  располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. В настоящее время выявленный объект культурного наследия расположен в Пскове на территории между улицами Юбилейной, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в «Шталаге 372» погибло более 75 тысяч человек.

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