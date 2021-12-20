В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для работающих граждан старше 60 лет

12:40, 20 декабря 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рассмотрит возможность введения обязательной вакцинации для работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. Об этом шла речь на традиционном совещании главы региона Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

С таким предложением выступил областной комитет по здравоохранению. Сейчас данная рекомендация распространяется на категорию граждан «65+».

По итогам совещания Михаил Ведерников также поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой организовать отдельную встречу с руководителями нескольких предприятий региона, где темпы вакцинации сильно отстают от запланированных.

Напомним, в большинстве районов Псковской области план вакцинации выполнен на 70%. Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое. В связи с этим в регионе продолжается оптимизация коечного фонда.