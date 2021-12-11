Губернатор Псковской области поблагодарил Правительство РФ за поддержку региона

10:29, 11 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении поблагодарил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина за неизменную поддержку Псковской области.

На прошлой неделе регион получил 180 млн млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса (их в виде субсидии получило «Красное знамя» за строительство молочной фермы) и ещё 280 млн рублей – на финансирование проектов формирования комфортной городской среды.

260 млн рублей были направлены на поддержку региональной системы обязательного медицинского страхования. Прежде всего эти средства пойдут на финансирование стационарного лечения ковидных пациентов.

Кроме этого, было получено 17 машин скорой помощи и 54 медико-санитарных автомобиля. Они будут направлены в медорганизации 12 районов области.

«От куратора области, Минпромторга, мы получили средства на закупку спортивного инвентаря: хоккейных клюшек для спортивной школы «Олимп», девяти байдарок, пяти швертботов, 10 мишенных установок для биатлона и аппаратно-программного комплекса для скрининговой оценки спортсменов. Всё это поступит в регион до конца текущего года», – отметил губернатор.

Почти 1,2 млрд рублей будет направлено на поддержание бюджетной сбалансированности.