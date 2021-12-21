Псковская область может стать пилотным регионом по реализации проектов пространственного развития

13:26, 21 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников предложил включить Псковскую область в список пилотных субъектов РФ по реализации проектов комплексного развития территорий. Инициативу он озвучил на рабочей встрече с руководителем Роскультцентра, директором фест-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регион заинтересован именно в комплексном развитии своих территорий, в том числе и сельских. Сейчас ведется работа по корректировке программы. По мнению губернатора, этот блок может стать серьезной составляющей работы по комплексному развитию территорий. Предварительно изменения одобрены президентом России. В начале следующего года регион представит программу вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Марина Абрамова отметила, что Роскультцентр уделяет особое внимание работе по развитию территорий и привлечению к этой деятельности федеральных и международных специалистов. «В Псковской области уникальный культурный ландшафт, много красивых сельских поселений, где необходим иной подход к преобразованию инфраструктуры. И главное, что мы видим большую готовность к работе», - сказала она.

После рабочей встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве. Документ в сфере развития креативных индустрий заключен между администрацией Псковской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (Роскультцентр).

Роскультцентр окажет Псковской области экспертное и методологическое сопровождение, в том числе в разработке концепций проектов, стратегий по развитию креативных индустрий в регионе, в создании межведомственных механизмов взаимодействия, проведет глубинные исследования состояния креативного рынка и положения креативного предпринимательства в субъекте, организует образовательные программы.