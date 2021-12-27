Более полутысячи спикеров побывали в медиацентре Псковского агентства информации в этом году

09:17, 27 декабря 2021, ПАИ

Более полутысячи спикеров побывали в медиацентре Псковского агентства информации в этом году, сообщила руководитель центра Надежда Назаренко в эфире «Псковский телеграм Online».

«У нас было более 500 гостей за 9 месяцев. Это уровень федеральных медийных площадок. Прошло более 180 пресс-конференций и порядка 30 крулых столов. Гости были разные, конечно, но больше всего было сотрудников здравоохранения. Самая большая пресс-конференция была с губернатором, она длилась 1 час 45 минут, будем стараться доводить до 4 часов - почему бы и нет», - рассказала Надежда Назаренко.