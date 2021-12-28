778 контейнеров установил «Экопром» в Псковской области в 2021 году

14:51, 28 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил в Псковской области 778 контейнеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В Пскове за год установили 278 баков, в том числе 100 — для раздельного сбора отходов. В Невеле появились 46 новых контейнеров для ТКО, в Дедовичах — 205, в Новосокольниках — 36, в Палкинском районе — 26, в Пушкинских Горах — 33, в Гдове — 1, в Плюсском районе — 8, в Усвятах — 65, в Стругах Красных — 11, в Новоржевском районе — 23, в Изборске — 15, в Великих Луках — 4, в Печорах — 3, в Себеже — 10, в Бежаницах — 8, в Дновском районе — 6.

Напомним, за год «Экопром» ликвидировал в Псковской области 608 несанкционированных свалок. В адрес компании поступило 229 обращений через Центр управления регионом. Подробнее о работе «Экопрома» в 2021 году и планах на 2022-й читайте здесь.