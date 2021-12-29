Эффективность работы Псковского областного Собрания депутатов отметил губернатор

11:19, 29 декабря 2021, ПАИ

Эффективность работы Псковского областного Собрания отметил губернатор Михаил Ведерников.

В эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации он напомнил, что выступал с бюджетным посланием на минувшей сессии регионального парламента. Там шла речь о том, что сделано много, бюджет планового периода 2018 года увеличен практически в два раза. «У нас прекрасный депутатский корпус на сегодняшний день сформирован. Я, во-первых, очень удивился, что мне не задали ни одного вопроса.

Наверное, это впервые, по крайней мере на моей памяти, но это не значит, что там какие-то все свои депутаты или нечего спросить, – это говорит как раз о том, насколько коллеги предметно погружаются в проблематику», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, все вопросы подробно разбирались на заседаниях согласительной комиссии и встречах с фракциями. Губернатор уверен: чем сильнее все будут погружены – тем меньше придется объяснять и больше времени будет на предметную работу.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».