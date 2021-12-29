Заветные мечты 8 юных псковичей исполнит Михаил Ведерников в рамках «Ёлки желаний»

11:35, 29 декабря 2021, ПАИ

8 пожеланий снимет губернатор Псковской области Михаил Ведерников с «Ёлки желаний». Об этом он сообщил в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников заметил, что Псковская область стала одним из первых регионов, в которых стала проводиться эта акция. «Я вчера как раз смотрел, какие желания писали на федеральную елку наши псковские детишки, какие – на местную. Я рассчитываю в этом году масштабненько их порадовать», - пообещал глава региона.

По его словам, когда речь идет о детях, особенно о тех детях, которые лишены родительского внимания и многих простых радостей, договариваться, как правило, просто. «Я всех, конечно, кумиров детей и молодежи лично не знаю, но у меня очень много друзей хороших, настоящих, в том числе медийных, поэтому как-то у нас с этим особых проблем нет», - отметил Михаил Ведерников. Он напомнил, что в рамках акции «Ёлка желаний» юная псковичка попала на концерт Димы Билана и лично с ним пообщалась. «Я считаю, что в таких вещах никогда нельзя отказывать», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».