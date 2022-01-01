Три Человека-паука и один Ведьмак: топ-5 фильмов и сериалов на новогодние праздники

19:03, 01 января 2022, ПАИ

Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов отобрал пять тайтлов (фильмы и сериалы), с которыми можно отлично провести время дома на новогодних каникулах.

«Ведьмак»

Главная сериальная премьера этого года: преданные фанаты (ну и остальные зрители) фэнтезийного цикла польского писателя Анджея Сапковского с особым трепетом и нетерпением ожидали возвращения Генри Кавилла к образу Геральта — мутанта и истребителя всякого рода нечисти. Второй сезон основан на романе «Кровь эльфов», сюда же вошли некоторые события из «Часа презрения» и рассказов о Геральте, в том числе «Крупица истины». В сериале также снова появляются Фрейя Аллан (принцесса Цири), Аня Чалотра, Джои Бэти, Ким Бодниа и Грэм Мактавиш.

Второй сезон «Ведьмака» получился еще более строгим, мрачным, но при этом прибавил в динамике и темпе: в каждой из восьми серий предлагается следить за развитием событий сразу двух (а порой и трех) сюжетных линий, эффектнее и ярче всего, разумеется, будет выделяться арка Геральта и Цири. Последняя, к слову, теперь станет появляться чаще в кадре, поскольку загорится идеей пройти курс молодого бойца и стать чуть ли не «ведьмачкой». Заодно принцесса захочет узнать подробнее о своих родителях и их судьбе, что сыграет с ней злую шутку.

Сериал, шоураннером которого выступает Лорен Шмидт Хиссрик, стал выглядеть ко второму сезону в разы лучше и увереннее держит ритм — структура сюжета упрощена для более легкого усвоения, экшн идеально и без потерь разделяет экранное время со словесными (но не только) разборками в замках, ну а Геральт (Генри Кавилл в лучшей своей актерской форме) взаимодействует с другими персонажами активнее, произнося при этом теперь что-то еще, кроме ставшей уже мемной «заразы».

Где смотреть — Netflix.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Заключительная часть новейшей трилогии о Дружелюбном соседе жителей Нью-Йорка, за маской которого скрывается Том Холланд. Питера Паркера разоблачают: теперь каждая собака в городе знает, что именно он — тот самый Человек-паук. Отчаявшись, что из-за этого друзей – Мэри Джейн (Зендея) и Нэда (Джейкоб Баталон) – не берут ни в один вуз, Питер обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы тот вернул все как было с помощью магического заклинания стирания памяти. Процесс идет наперекосяк и в итоге открывается дверь в мультивселенную, а значит в Нью-Йорк пробрались самые злобные недруги Человека-паука — Доктор Осьминог (Альфред Молина), Зелёный гоблин (Уиллем Дефо), Песочный человек (Томас Хейден Чёрч), Ящер (Рис Иванс) и Электро (Джейми Фокс).

Несмотря на то, что новый «Человек-паук» напоминает скорее выставку нераспакованных коллекционных фигурок с супергероями и суперзлодеями в комнате гика, а также неизбежно тонет в мемах, ностальгии и жирном слое фансервиса, не предлагая ровным счетом ничего нового в сюжете, это все же, пожалуй, самый громкий кинокомикс от Marvel спустя несколько лет после финала «Мстителей». Фильм можно сколько угодно ругать за откровенно нелепые сюжетные дыры и не особо впечатляющие экшн-сцены, но когда на экране появляется сам Тоби Магуайр или, к примеру, Уиллем Дефо выдает потрясающий перформанс, то, поверьте, невозможно будет остановить ностальгическую слезу по временам трилогии Сэма Рэйми, а значит — и по своей же молодости.

Где смотреть — в кино с 15 декабря.

«Книга Бобы Фетта»

Дисней не прекращает дробить вселенную уже на самом деле давно почивших «Звездных Войн» на микроскопические сериалы. Успешно выступив с «Мандалорцем» — спин-оффом об охотнике за головами, никогда не снимающем шлем с головы — прагматичный шоураннер и сценарист Джон Фавро идет дальше. «Книга Бобы Фетта» — по сути, спин-офф спин-оффа, это и страшно, и смешно одновременно.

Действие сериала разворачивается сразу после финала второго сезона «Мандалорца» (Фетт появляется в одной из серий): наемник вместе со своей напарницей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) ликвидирует шестерку Джаббы Хатта, Биба Фортуну, и становится кем-то вроде короля преступного мира. Все семь эпизодов расскажут о том, как Боба Фетт будет завоевывать доверие в криминальном мире Далекой далекой галактики. Уже в первой серии нам не только показывают, как Фетт остался в живых после того, как его заживо съел Сарлакк в шестом эпизоде оригинальных «Звездный Войн», но и мы наблюдаем, как наемник разгуливает по местным кабакам на пустынном Татуине и сдирает с хозяев плату «за безопасность».

Из любопытного: главного героя в шоу играет Темуэр Моррисон, исполнивший роль Джанго Фетта в «Атаке клонов», отца Бобы. Сериалом занимается та же команда, работавшая и над «Мандалорцем» — Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов») выступает режиссером вместе с Дэйвом Филони («Аватар: Легенда об Аанге»), ну а в качестве продюсера присматривает за всем проектом Джон Фавро. Так что, с большей долей вероятно, можно сказать, что «Боба Фетт» вряд ли будет смотреться как-то блекло по сравнению с «Мандалорцем».

Где смотреть — Disney Plus.

«Не смотрите наверх»

Новая остросоциальная сатира вышедшего из скетчей SNL режиссера Адама МакКея, дающего в своей свежей ленте подзатыльники капитализму в лице мультимиллиардеров-основателей крупных технокорпораций, лицемерным СМИ, ну и, конечно же, правительству США. Правда, в этот раз МакКей, отклонившись от реальных исторических событий («Игра на понижение», «Власть») в пользу вымышленной (смоделированной, скажем так) ситуации, выступил, во-первых, высокомернее обычного, а во-вторых, что самое обидное, — не слишком уж и смешно.

Вытаскивать фильм из трясины все больше приходится актерам: Леонардо Ди Каприо с неиссякающим азартом играет сначала робкого и стеснительного профессора Рэндала Минди, но постепенно его начинают окончательно добивать неврозы из-за накаленной до предела ситуации и идиотки президента Джейни Орлеан (Мэрил Стрип), отчего он позже раскроется совсем с другой стороны; его экранная напарница Дженнифер Лоуренс (аспирантка Кейт Дибиаски) — вообще эталонный пример того, с какой мощностью актерского таланта нужно возвращаться в большое кино после весьма продолжительного перерыва.

Где смотреть — Netflix.

«Соколиный глаз»

Идеальный подарок от Marvel на Новый год. Крайне привлекательный и зрелищный сольный сериал о самом неприметном супергерое из кучки «Мстителей» — Соколином глазе, блестяще сыгранном Джереми Реннером. Его герой, по сюжету, уже давно отошел от дел и мечтает только об одном — встретить Рождество не в обтягивающем трико, а дома за большим столом вместе с семьей. Планы Клинта Бартона начинает рушить молодая девушка по имени Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд, наиболее известная по роли в коэновской «Железной хватки»), которая по своей неосмотрительности вляпывается в криминальную историю.

Вся мощь и очарование этого мини-сериала заключается в удивительной способности развлечь даже скудными супергеройскими приключениями. В «Соколином глазе» удачно сочетаются стычки на крышах с сестрой Наташи Романофф (все та же Флоренс Пью в образе Елены Беловой из «Черной вдовы») и предновогоднее, рождественское настроение, переданное через ламповый, увешанный гирляндами Нью-Йорк. Другими словами, из всех Marvel-безделушек, вышедших на стриминге Disney Plus, эта оказалась самой народной, приземленной и в то же время дико захватывающей, где, как выяснилось, драйва, смыслов и самобытности больше, чем во всех последних тяжеловесных и перегруженных визуалом «Мстителях».

Где смотреть — Disney Plus.