Уголовное дело возбудили по факту расстрела собак в Гдовском районе

10:49, 12 января 2022, ПАИ

Уголовное дело возбудили по факту расстрела собак в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственным отделением ОМВД России по Гдовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Расследование находится на контроле у руководства регионального УМВД.

По версии следствия, в новогодние праздники в селе Чернево неизвестным лицом были застрелены три собаки. Соответствующее сообщение поступило в полицию, и на место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа, которая организовала работу по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

В настоящее время расследование продолжается. Полиция призывает граждан, располагающих значимой информацией об этом инциденте, обращаться по телефону 02 или (81131) 2-19-32.