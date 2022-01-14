Александр Нестерук рассказал, кому следует воздержаться от купания в проруби
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, кому следует воздержаться от купания в проруби.
«Это экстремальное занятие, которое не всем приносит пользу, - отметил Александр Нестерук. – Некоторые люди должны воздержаться от купания».
Так, главный санитарный врач не рекомендует окунаться в прорубь без подготовки организма, поскольку это может нанести вред.
«Купание может привести к простуде и обострению хронических заболеваний», - добавил Александр Нестерук.
Собеседник агентства также рассказал, что купание в холодной воде может пойти на пользу только тем людям, которые закаливаются, обливаются холодной водой и готовятся заранее. «У них организм подготовлен», - сказал он.
Напомним, Роспотребнадзор проверяет воду, которая используется в Крещение. В настоящее время для купаний было согласовано только одно место в Псковской области. Нужны ли псковичам QR-коды для участия в крещенских купаниях, читайте здесь.
ГИМС Псковской области ранее напомнил жителям региона о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях.
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