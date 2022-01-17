Публикуем видео с места ДТП в Палкинском районе

15:00, 17 января 2022, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Палкинском районе, где в результате столкновения автомобилей Opel и SsangYong пострадали пять человек, в том числе и две девочки 9 и 16 лет.

Напомним, что столкновение трёх легковых автомобилей Opel, SsangYong и KIA произошло 17 января на 315-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель. Участниками ДТП стали автомашины Opel и SsangYong. Водитель автомобиля KIA ушел от столкновения, съехав в кювет. Ранее сообщалось, что женщина за рулём автомобиля Opel пошла на обгон и не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомашиной SsangYong.

В УМВД уточнили, что, по имеющейся на данный момент информации, тяжело пострадавших нет. За рулём «Опеля» был мужчина, пострадала его супруга.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Палкинском районе.