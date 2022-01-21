В районном суде началось очередное заседание по делу о резонансном ДТП в Псковском районе
Сегодня, 21 января, в Псковском районном суде рассматривается дело о резонансном ДТП с участием известного псковского предпринимателя Георгия Кухи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На заседании в качестве свидетелей приглашены члены семьи Кухи: его жена Ирина, дочь Арина и брат Рейн Кухи. Также на заседании присутствует представитель потерпевших и сами потерпевшие, семья Струтинских.
Напомним, бизнесмен обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, в январе 2020 года бизнесмен, управляя внедорожником, совершил столкновение с легковым автомобилем Renault. В результате аварии два человека пострадали, еще один скончался.
На заседании 29 ноября заслушали показания начальника отдела ГИБДД и дорожного мастера филиала ГБУ ПО «Псковавтодор». 29 октября в качестве свидетелей были два инспектора ДПС и директор псковского филиала Псковавтодора Сергей Бурцев.
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В районном суде началось очередное заседание по делу о резонансном ДТП в Псковском районе
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