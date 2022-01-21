40 деревьев срубят во время капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

13:56, 21 января 2022, ПАИ

40 деревьев срубят во время капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове, который начнётся уже 1 февраля. Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал глава администрации города Борис Елкин.

Он уточнил, что деревья у самых домов останутся целы, срубят те, что находятся у самого края дороги. После окончания ремонта улицы специалисты высадят вдоль тротуара кусты. Новые деревья взамен снесённых также появятся - «будем думать, где их посадить».

Во время ремонта рабочие полностью заменят подземные коммуникации, уложат новый асфальт на проезжей части и тротуарах. «Самый проблемный момент - сроки ограничения движения. Речь шла о том, чтобы новый асфальт появился уже осенью, чтобы можно было пустить транспорт. Надеюсь, проблем не будет. А пока движение будет организовано по временной схеме», - уточнил Борис Елкин.

Он также пообещал решить вопрос с бизнесменами, которые владеют помещениями в домах №7 и 11. Во время ремонта подход к ним будет затруднён. «На следующей неделе УГХ проведёт совещание с представителями бизнеса в части организации движения к объектам малого бизнеса, чтобы работы не были им в ущерб», - пообещал Борис Елкин.

