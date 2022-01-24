В 20% тестов псковичей выявили омикрон-штамм коронавируса

13:36, 24 января 2022, ПАИ

Почти в 20% отправленных в Петербург тестов псковичей выявили омикрон-штамм. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что в Псковской области растёт доля нового штамма в выявляемых случаях коронавируса. В последней партии образцов, отправленных на анализ, почти 20% составил «омикрон», что говорит о быстрой скорости распространения инфекции.

Губернатор призвал псковичей беречь себя и постараться оперативно сделать прививку.

Напомним, очередную партию тестов псковичей направили в НИИЭМ имени Пастера в Санкт-Петербург для выявления штамма «омикрон». Первые случаи «омикрона» выявили в регионе 16 января. Главный санитарный врач рассказал о самочувствии псковичей, заболевших омикрон-штаммом.