Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

Псковские молодожёны еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в комитете юстиции Псковской области.

В комитете подчеркнули, что это возможно при условии наличия ряда уважительных обстоятельств, позволяющих снизить месячный срок. Среди них беременность, рождение ребёнка, болезнь одного из молодожёнов и т. п. Кроме того, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен даже в день подачи заявления.

22.02. 2022 – дата-палиндром, зеркальная дата, которая одинаково читается в обоих направлениях. В Псковской области, по данным на 18 февраля, на дату-палиндром было подано 36 заявлений, часть из них подали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Псковский нумеролог отметила, что 22 февраля благоприятный день для заключения брака.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

В «Азбуке эстампа» уже проходят обучение 20 псковичей. Подано ещё 40 заявок
24 января 2022

В колледже ПсковГУ прошёл урок памяти о Великой Отечественной войне
24 января 2022

Реставрация фасадов и кровли Бельско-Устьевского храма завершилась в Порховском районе
24 января 2022

Сыровар Дмитрий Ершов: После «Народного признания» о нас многие узнали
24 января 2022

Алексей Овсянников: «Народное признание» уже стало настоящим псковским «Оскаром»
24 января 2022

39 учителей и 15 воспитателей Псковской области болеют коронавирусом
24 января 2022

20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19
24 января 2022

142 школьных класса в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...