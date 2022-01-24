Псковичи еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

17:13, 24 января 2022, ПАИ

Псковские молодожёны еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в комитете юстиции Псковской области.

В комитете подчеркнули, что это возможно при условии наличия ряда уважительных обстоятельств, позволяющих снизить месячный срок. Среди них беременность, рождение ребёнка, болезнь одного из молодожёнов и т. п. Кроме того, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен даже в день подачи заявления.

22.02. 2022 – дата-палиндром, зеркальная дата, которая одинаково читается в обоих направлениях. В Псковской области, по данным на 18 февраля, на дату-палиндром было подано 36 заявлений, часть из них подали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Псковский нумеролог отметила, что 22 февраля благоприятный день для заключения брака.