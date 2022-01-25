Памятник Петру I в Пскове могут посетить все желающие

12:51, 25 января 2022, ПАИ

Все желающие псковичи могут посетить памятник Петру I, установленный у здания областной прокуратуры. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

«Территория ограничена – это требование законодательства, но для граждан стены прокуратуры открыты во время рабочего дня», - отметил Иван Грибов.

Спикер рассказал, что обычно псковичи подходят к вахте и говорят, что хотят посмотреть памятник.

«В планах ещё благоустроить территорию и сам памятник. Там появится подсветка», - добавил Грибов.

Напомним, торжественная церемония открытия памятника Петру I состоялась 14 января. За основу монумента был взят «Медный всадник» известного французского скульптора Этьена Фальконе. Монумент выполнен из арт-бетона и покрыт бронзой.

Памятник Петру I установлен на территории областной прокуратуры на улице Плехановской Посад, его строительство приурочено к 300-летию прокуратуры России. Основателем прокуратуры как органа надзора за соблюдением законности в России является Петр I, именно он 12 января 1722 года издал указ об учреждении нового государственного института.

В видеосюжете ПАИ смотрите, как памятник российскому императору готовился к открытию.