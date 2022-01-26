В России приступают к испытанию вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

10:41, 26 января 2022, ПАИ

Минздрав России одобрил проведение I, II и III фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, у детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности.

Ранее главный врач псковской инфекционки объяснила, зачем прививать подростков от COVID-19.

Когда возможна вакцинация подростков при наличии бронхиальной астмы, читайте здесь. Советы для людей с эпилепсией можно найти по ссылке.