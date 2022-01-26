Не проходите мимо. Псковичи рассказали о своём поведении в детстве и о том, как уберечь других от беды

18:27, 26 января 2022, ПАИ

В понедельник, 24 января, двое пятилетних детей сбежали с территории детского сада. Подробнее об этой истории можно узнать в рубрике «Главная тема» и в других материалах. Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у простых прохожих, сбегали ли они куда-либо в детстве и что делать, если дети остались без присмотра. Мнения простых псковичей собраны в нашем опроснике.

Участники нашего опроса оказались послушными и ответственными. Никто из респондентов не сбегал ни из садика, ни из школы, ни из дома. «Нет, мы были правильными детьми», – рассказала представительница молодёжи. Максимум чем провинились псковичи в детстве – сбегали с уроков, задерживались на прогулке. «Задерживался. Недолго, буквально час-два искали. Специально не убегал», – поделился пскович.

Молодая мама рассказала о том, как убегала из садика в соседний садик. «В соседний садик с подругами убегали. Садики были рядом – через дорогу, но нас всё равно ругали», – рассказала участница опроса. В остальном респонденты оказались послушными детьми и своё послушание связывают с правильным воспитанием.

Как вести себя в ситуации, когда ты видишь маленьких детей без присмотра? Псковичи проявили единомыслие и предлагают не оставлять подобные ситуации без внимания. «В первую очередь обратиться к охраннику или администратору, спросить, чьи это дети. Мы никогда не знаем, при каких обстоятельствах всё произошло. Дети находятся в потенциальной опасности, они социально не защищены и не знают, где добро, а где зло», – предложила псковичка.

Если нет возможности обратиться к представителям правоохранительных органов или ответственным лицам, псковичи готовы взять на себя обязательства и позаботиться о детях лично: найти их родителей, провести до дома. Тем более в нынешнее время это сделать не так сложно: есть телефоны, геолокации и прочие инструменты цифрового века.

Берегите детей и будьте бдительны.