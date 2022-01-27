Псковичам рассказали, что делать при укусе бешеного животного

13:33, 27 января 2022, ПАИ

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал жителям Псковской области, что делать при укусе животного и как защитить себя от бешенства.

«Бешенство – смертельное заболевание, которое развивается медленно. Даже ослюнение бешеным животным может привести человека к заболеванию и гибели», - рассказал Александр Нестерук.

Главный санитарный врач отметил, что бешенство обычно разносят дикие, лесные животные, которые приходят в населённые пункты. «Лесные животные могут заразить домашних – собак, котов, коров, грызунов. Переносчиками бешенства являются все теплокровные животные», - добавил он.

В случае если человека укусило бешеное животное, нужно пройти курс вакцинации от бешенства, который включает в себя несколько прививок. Сделать прививку можно в травмпункте.

Кроме того, ежегодно следует делать прививку от бешенства домашним животным. «Домашние животные должны быть привиты, только так оно не заразится и не станет опасным для окружающих», - подчеркнул Александр Нестерук.

Напомним, с начала года от укусов животных пострадали 32 псковича. За прошлый год в псковский травмпункт с укусами обратились 407 человек. Ранее сообщалось, что в Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства. 26 января в Печорском районе домашняя собака покусала двоих детей и их мать.