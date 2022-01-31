О работе над эскизом памятника Довмонту в Пскове рассказал скульптор

13:28, 31 января 2022, ПАИ

Скульптор Андрей Мартьянов рассказал «АиФ-Псков», как у него возникла идея памятника князю Довмонту.

Андрей Мартьянов отметил, что начало работы над образом Довмонта связано с поступлением в школу при Академии художеств. А первые эскизы по личности псковского князя у скульптора появились еще 25 лет назад. «Это абсолютно моя творческая история, мне интересен Довмонт, я изображал его в рельефе, по конкурсному заданию на коне, есть у меня иные композиционные решения», - поделился Андрей Мартьянов.

В 2020 году во время самоизоляции из-за коронавируса он заперся в своей деревенской мастерской под Псковом и начал работать. «Создавая эскиз, я понимал, что могу рассчитывать только на свои силы, поэтому нет замашки на огромный монумент, который будет, наверное, и неуместен для центра Пскова. Вместе с постаментом и проведенным благоустройством его общая высота будет составлять максимум 5 метров. Я подчеркиваю, что общая, потому что кто-то уже возмущался в интернете, что скульптура высотой в 5 метров не нужна. А ее и не будет, высота самой фигуры 2,7 метра», - рассказал автор идеи.

Ранее возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города. Жители города могут принять участие в общественных слушаниях по поводу установки монумента. На выставке «Смоляная вода» в Пскове представлен эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту.