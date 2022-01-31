Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О работе над эскизом памятника Довмонту в Пскове рассказал скульптор

Скульптор Андрей Мартьянов рассказал «АиФ-Псков», как у него возникла идея памятника князю Довмонту.

Андрей Мартьянов отметил, что начало работы над образом Довмонта связано с поступлением в школу при Академии художеств. А первые эскизы по личности псковского князя у скульптора появились еще 25 лет назад. «Это абсолютно моя творческая история, мне интересен Довмонт, я изображал его в рельефе, по конкурсному заданию на коне, есть у меня иные композиционные решения», - поделился Андрей Мартьянов.

В 2020 году во время самоизоляции из-за коронавируса он заперся в своей деревенской мастерской под Псковом и начал работать. «Создавая эскиз, я понимал, что могу рассчитывать только на свои силы, поэтому нет замашки на огромный монумент, который будет, наверное, и неуместен для центра Пскова. Вместе с постаментом и проведенным благоустройством его общая высота будет составлять максимум 5 метров. Я подчеркиваю, что общая, потому что кто-то уже возмущался в интернете, что скульптура высотой в 5 метров не нужна. А ее и не будет, высота самой фигуры 2,7 метра», - рассказал автор идеи.

Ранее возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города. Жители города могут принять участие в общественных слушаниях по поводу установки монумента. На выставке «Смоляная вода» в Пскове представлен эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

С 1 по 7 февраля Великолукская кадетская школа закрывается на карантин

31 января 2022

Фоторепортаж: Главную новогоднюю ель разбирают в Пскове
31 января 2022

63 ребёнка родилось в Псковском перинатальном центре за неделю
31 января 2022

Куньинский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов
31 января 2022

До -13 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
31 января 2022

В Псковскую область придут февральские морозы до -16 градусов
31 января 2022

Скульптор Андрей Мартьянов: У меня полно идей для Пскова
31 января 2022

Школы в Бежаницком и Пыталовском районах перевели на дистанционное обучение

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...