Метровая модель памятника Довмонту представлена на выставке «Смоляная вода» в Пскове

13:35, 31 января 2022, ПАИ

На выставке «Смоляная вода», которая открылась в Пскове 27 января, представлена метровая модель памятника князю Довмонту. Но сам монумент, скорее всего, будет немного другим, заявил скульптор Андрей Мартьянов газете «АиФ-Псков».

«Вы же понимаете, что творческий процесс не остановить. Он происходит каждый день. Конечно, все меняется. Этот вариант скульптуры представлен мной на выставке как раз для того, чтобы можно было обсуждать детали. Я считаю правильным, нужным и полезным обговаривать какие-то детали с архитекторами, с общественностью, с искусствоведами, администрацией города и области, с профильными комитетами», - уточнил автор эскиза.

Он добавил, что будет лепить, формовать, отливать модель памятника в натуральную величину в гипсе бесплатно. При этом пока не ясно, сколько потребуется средств на установку памятника. «Сложно сказать, потому что мы не утвердились с окончательным вариантом. Еще идут обсуждения, на 8 февраля назначены публичные слушания, и уже после этого мы придем к общей концепции, тогда можно будет что-то считать. Сейчас эти цифры будут очень условны и приблизительны», - пояснил Андрей Мартьянов.