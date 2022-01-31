Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В выходные больше всего снега выпало на севере и востоке Псковской области

Фото Андрея Степанова

В минувшие выходные наиболее интенсивные осадки наблюдались на севере и востоке Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В среднем по региону выпало от 22 до 30 сантиметров снега. Север и восток у нас немного выделяются», - рассказала Тала Нещадимова.

Больше всего снега сохранилось в Стругах Красных – его высота на метеоплощадке составляет 50 сантиметров.

Напомним, в ночь на 30 января в Пскове из-за циклона «Мари» выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. В Псковской области ожидаются февральские морозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

31 января 2022

Уже в апреле на популярные объекты летнего отдыха в Абхазии не останется мест
31 января 2022

Псковские специалисты отреставрировали броневик 1936 года
31 января 2022

Десятиклассник Остенской школы стал соведущим программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на НТВ
31 января 2022

Служба занятости Псковской области перешла в цифровой формат на портал «Работа в России»
31 января 2022

Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области помогли бездомным животным
31 января 2022

Топ-6 смертельных опасностей для собак назвали псковские зоозащитники

31 января 2022

135 вопросов задали жители Псковской области представителям органов власти через чат-боты
31 января 2022

Глава Пскова Елена Полонская исполнила мечты двух участников акции «Ёлка желаний»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...