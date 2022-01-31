В выходные больше всего снега выпало на севере и востоке Псковской области

16:32, 31 января 2022, ПАИ

В минувшие выходные наиболее интенсивные осадки наблюдались на севере и востоке Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В среднем по региону выпало от 22 до 30 сантиметров снега. Север и восток у нас немного выделяются», - рассказала Тала Нещадимова.

Больше всего снега сохранилось в Стругах Красных – его высота на метеоплощадке составляет 50 сантиметров.

Напомним, в ночь на 30 января в Пскове из-за циклона «Мари» выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. В Псковской области ожидаются февральские морозы.