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Общество

В Пскове за ночь выпала одна пятая часть месячной нормы осадков

Фото Андрея Степанова

В Пскове за ночь с 29 на 30 января выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ночь на 30 января в Пскове выпало 7 миллиметров осадков, но нужно учитывать, что была метель, поэтому данные не совсем точно отражают суть», - рассказала Тала Нещадимова.

В настоящий момент высота снега в Пскове на метеоплощадке составляет 28 сантиметров, что на 20% превышает норму. В целом превышение нормы осадков по области составило от 20 до 80%. При этом больше всего снега выпало на севере и востоке региона.

29 января Псковскую область накрыл циклон «Мари». В Великих Луках за неделю вывезли более двух тысяч кубов снега. Напомним, в Псковскую область придут февральские морозы до -16 градусов.

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