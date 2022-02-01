Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работы по реконструкции Советского моста в Пскове планируют начать в марте-апреле

Работы по реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове планируется начать в марте-апреле. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

Борис Елкин отметил, что сейчас городские власти ведут переговоры со всеми службами, чтобы на время закрытия моста сделать максимально безболезненно передвижение для граждан по городу.

«По Троицкому мосту еженедельно проводим совещания, в марте-апреле должны начать работы», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове уже заключён. Работы будут проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Кроме того, на время работ мост закроют на 6-7 месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков
01 февраля 2022

Магнитная буря накроет Псковскую область 3 февраля
01 февраля 2022

Псковский врач рассказала, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
01 февраля 2022

Вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова
01 февраля 2022

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
01 февраля 2022

Велодорожки в Пскове сделают безопасными
01 февраля 2022

Почти 126 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
01 февраля 2022

На Рижском проспекте в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza появятся тротуары

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...