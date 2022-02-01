Работы по реконструкции Советского моста в Пскове планируют начать в марте-апреле

11:44, 01 февраля 2022, ПАИ

Работы по реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове планируется начать в марте-апреле. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

Борис Елкин отметил, что сейчас городские власти ведут переговоры со всеми службами, чтобы на время закрытия моста сделать максимально безболезненно передвижение для граждан по городу.

«По Троицкому мосту еженедельно проводим совещания, в марте-апреле должны начать работы», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове уже заключён. Работы будут проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Кроме того, на время работ мост закроют на 6-7 месяцев.