В новой школе на Юбилейной в Пскове приступили к внутренней отделке

12:53, 01 февраля 2022, ПАИ

В строящейся школе на улице Юбилейной в Пскове приступили к внутренней отделке. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, школа находится в активной фазе строительства. Борис Елкин поблагодарил подрядную организацию за быструю работу и перевыполнение плана. Рабочие уже установили стекла, подключают отопление, прокладывают коммуникации и приступают к благоустройству.

Кроме того, на территории школы появится полноценный школьный стадион с ограждением. Зеленая зона должна остаться, уточнил Борис Елкин.