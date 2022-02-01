Строительство парка «Россия – моя история» возобновят до марта 2022 года
Строительство парка «Россия – моя история» возобновят до марта 2022 года. Об этом сообщил представитель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, отвечая на вопрос псковички в Instagram-аккаунте губернатора региона Михаила Ведерникова.
В комитете отметили, что на данный момент проходит процедура расторжения контракта с подрядной организацией, которая выполняла строительные работы. «Будет объявлен новый аукцион. Строительство будет возобновлено до 01.03.2022 года», – пояснили в комитете.
Напомним, парк должны были завершить в конце сентября 2021 года. Его строительство остановили из-за ареста подрядчика. Недовольство в адрес скорости работы высказывал митрополит Тихон. Ранее председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов рассказал об особенностях строительства парка. Фоторепортаж со строительной площадки парка «Россия – моя история» смотрите здесь.
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