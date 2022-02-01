Бытовки начали устанавливать около Советского моста в Пскове
Бытовки начали устанавливать 1 февраля около Советского моста в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Работы по реконструкции Троицкого моста планируют начать в марте-апреле. Сейчас городские власти ведут переговоры со всеми службами, чтобы на время закрытия моста сделать максимально безболезненно передвижение для граждан по городу.
Контракт на реконструкцию моста уже заключён. Работы будут проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Кроме того, на время работ мост закроют на 6-7 месяцев.
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