Бытовки начали устанавливать около Советского моста в Пскове

17:32, 01 февраля 2022, ПАИ

Бытовки начали устанавливать 1 февраля около Советского моста в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Работы по реконструкции Троицкого моста планируют начать в марте-апреле. Сейчас городские власти ведут переговоры со всеми службами, чтобы на время закрытия моста сделать максимально безболезненно передвижение для граждан по городу.

Контракт на реконструкцию моста уже заключён. Работы будут проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Кроме того, на время работ мост закроют на 6-7 месяцев.