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Общество

Псковский губернатор назвал районы с проблемами по реализации нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал районы, в которых существуют проблемы по реализации национальных проектов. Об этом с совещания по реализации нацпроектов 2 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проблемы возникают в Великих Луках, Печорском, Гдовском, Новоржевском и Пушкиногорском районах.

Губернатор отметил, что в текущем году необходимо «перезагрузить» работу муниципалитетов, и добавил, что не все главы районов демонстрируют высокий уровень включённости в неё.

Также Михаил Ведерников рассказал о новом формате работы по нацпроектам. Первым его опробуют в Печорском районе. По итогам сегодняшнего совещания планируется составить дорожную карту по всем объектам нацпроектов, проработать проблемы и настроить взаимодействие с руководством района.

При этом администрация Псковской области окажет необходимую помощь и поддержку тем, кому это потребуется. Однако с руководителей районов, которые не захотят переходить на новую систему, спрос будет выше. Дополнительное финансирование смогут получать только те, кто работает лучше и быстрее.

Ранее сообщалось, что на 40% увеличился объём средств на нацпроекты в Псковской области в этом году. Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году. Оценку реализации нацпроектов в районах будет вести проектный офис.

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