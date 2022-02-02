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Общество

Третью неделю подряд число заболевших коронавирусом псковичей растёт более чем на 40%

Третью неделю подряд число заболевших коронавирусом жителей Псковской области растёт более чем на 40 %. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что эпидситуация развивается стремительно, и напомнил, что омикрон становится доминирующим в регионе штаммом.

Псковская область по-прежнему занимает последнюю строчку среди субъектов СЗФО по заболеваемости COVID-19 и 68-е место среди 85 регионов России.

По данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растёт во всех возрастных категориях, но максимальный прирост отмечается среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.

Наиболее напряжённая ситуация в Новосокольническом, Бежаницком, Псковском, Пустошкинском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

Губернатор рассказал, что готовится комплекс мер для перенастройки работы амбулаторно-поликлинического звена, который позволит выдержать растущую нагрузку.

Дополнительные меры стабилизации эпидситуации будут рассмотрены на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоится 4 февраля.

Напомним, с 3 февраля школы Великолукского района переходят на дистанционное обучение.

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