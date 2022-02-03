Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Дискуссия о снятых в Псковской области фильмах состоится в «Лофте» 10 февраля

10 февраля в 19:00 в Пскове в креативном пространстве «Лофт» состоится заседание дискуссионного клуба «Разговор в Лофте», где участники поговорят о снятых в Псковской области фильмах. Об этом сообщается в Instagram креативного пространства.

В Псковской области частично проходили съемки «Андрея Рублева» режиссера Андрея Тарковского, регион появляется также в «Звезде пленительного счастья», «Особенностях национальной охоты», «Батальоне», «Мы из будущего» и многих других фильмах. Из последних – лидер российского кинопроката «Холоп».

По словам организаторов, на встрече планируется «подробнее поговорить и даже покритиковать» те фильмы, которые использовали Псковскую область, как декорацию. Также собравшиеся обсудят тему рибейтов. Одним из участников станет кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов.

Записаться на дискуссионный клуб можно, написав на почту reaktivist@gmail.com. Надо представиться и рассказать в нескольких предложениях, почему вы хотите принять в нём участие. Мероприятие проходит в формате COVID-Free.

О снятых в Псковской области фильмах можно прочитать в специальном материале Псковского агентства информации. Кроме того, для проверки знаний о кино можно пройти этот тест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

03 февраля 2022

Дискуссия о снятых в Псковской области фильмах состоится в «Лофте» 10 февраля
02 февраля 2022

Экранизацией нового романа Стивена Кинга займётся компания Джей Джей Абрамса
02 февраля 2022

Названы победители конкурса «Киномания на Великой»
02 февраля 2022

Псковские кинотеатры пока не готовы к участию в программе «Пушкинская карта»
02 февраля 2022

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
01 февраля 2022

Выставка «Фреш-АРТ» будет проходить в Пскове сразу в двух локациях
01 февраля 2022

Москвичи простились с Леонидом Куравлёвым
01 февраля 2022

Российские зрители смогут увидеть нового «Бэтмена» на день раньше


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...