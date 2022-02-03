Дискуссия о снятых в Псковской области фильмах состоится в «Лофте» 10 февраля

10:37, 03 февраля 2022, ПАИ

10 февраля в 19:00 в Пскове в креативном пространстве «Лофт» состоится заседание дискуссионного клуба «Разговор в Лофте», где участники поговорят о снятых в Псковской области фильмах. Об этом сообщается в Instagram креативного пространства.

В Псковской области частично проходили съемки «Андрея Рублева» режиссера Андрея Тарковского, регион появляется также в «Звезде пленительного счастья», «Особенностях национальной охоты», «Батальоне», «Мы из будущего» и многих других фильмах. Из последних – лидер российского кинопроката «Холоп».

По словам организаторов, на встрече планируется «подробнее поговорить и даже покритиковать» те фильмы, которые использовали Псковскую область, как декорацию. Также собравшиеся обсудят тему рибейтов. Одним из участников станет кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов.

Записаться на дискуссионный клуб можно, написав на почту reaktivist@gmail.com. Надо представиться и рассказать в нескольких предложениях, почему вы хотите принять в нём участие. Мероприятие проходит в формате COVID-Free.

О снятых в Псковской области фильмах можно прочитать в специальном материале Псковского агентства информации. Кроме того, для проверки знаний о кино можно пройти этот тест.