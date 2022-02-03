Синоптики не прогнозируют солнечный февраль

13:12, 03 февраля 2022, ПАИ

По расчетам синоптиков, февраль не ожидается солнечным. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 февраля.

Он пояснил, что температура будет выше нормы, а количество осадков около нормы. «Это говорит о том, что будет преобладать циклоническая деятельность», - отметил Роман Вильфанд. Однако, по его словам, февраль будет более солнечным, чем январь, так как продолжительность светового дня увеличивается.

Он напомнил, что фактически весна начинается не с марта, а с апреля. Поэтому о весенней погоде говорить пока рано.

2021 год в России был аномально теплым и богатым на опасные явления. Февраль будет теплым почти на всей территории России.