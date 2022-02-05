Почти 280 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

13:51, 05 февраля 2022, ПАИ

279 362 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Вередников.

За минувшие сутки закончили вакцинацию 1045 человек. Ещё 318 человек ввели себе первый компонент вакцины. Первым компонентом в регионе привиты уже 285 300 человек.

Ревакцинацию прошли 40 950 жителей Псковской области, 438 из них – за минувшие сутки. На данный момент использовано 80% поступившей в регион вакцины.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 77 366 человек, скончались – 1 464 человека. На контроле Роспотребнадзора остаётся вспышка коронавируса в Пустошкинском центре образования.