Введение дистанционки в псковских школах вошло в топ событий за январь

16:20, 07 февраля 2022, ПАИ

Псковское агентство информации при помощи экспертов традиционно составило рейтинг политических и общественно значимых событий за январь 2022 года. По итогам месяца первое место в топе заняло введение дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района и дополнительных ограничительных мер по борьбе с ковидом. По оценкам экспертов эти события набрали 9 баллов.

Напомним, псковские школы ушли на дистанционное обучение с 27 января, а образовательные учреждения Великолукского района - с 3 февраля.

В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.