Омикронище. Главные события месяца глазами экспертов. Январь 2022

13:12, 07 февраля 2022, ПАИ

Январь 2022 года, без сомнения, прошел под знаком подготовки к очередной волне коронавируса — стоило только обществу вырваться из праздных новогодних каникул, как ковид вновь овладел умами, а в отдельных, все более многочисленных, случаях и легкими. Однако не омикроном одним запомнился нашим экспертам первый месяц нового года.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической

Получение Псковской областной инфекционкой статуса клинической - событие не рядовое. По большому счету экспертное сообщество признало, что техническое и технологическое состояние больницы, квалификация медперсонала и наработанный опыт позволяют учреждению стать базой для профильных медицинских кафедр вузов. В нашем случае речь идет о Псковском государственном университете. ПсковГУ получает важную составляющую для развития в своих стенах медицинского направления: конкретную прикладную базу в лице инфекционки.

Взаимодействие ведущего медицинского учреждения региона с университетом, который должен стать кузницей медкадров если не по всем, то по нескольким специальностям, отныне должно стать еще более плотным и осязаемым.

4 место. 11 НКО Псковской области победили в первой волне конкурса Фонда президентских грантов

В январе стали известны итоги первой волны конкурса ФПГ. На этот раз в нем победили 11 социально ориентированных НКО Псковской области. Если говорить об эффективности, то победила каждая седьмая заявка региона. Наверняка кураторам общественного сектора из администрации области хотелось бы большего, но, как отмечают эксперты, Псков и так демонстрирует высокий результат.

Нельзя не признать, что, получив возможности федерального финансирования, региональный некоммерческий сектор за последние несколько лет изрядно взбодрился. Помимо этого профильное управление администрации Псковской области во главе с Натальей Плявинской и проектный офис «Команды 2018» вытаскивает на более качественный уровень подготовки все большее число псковских общественников. Отсюда и неплохой на начало года результат: плюс 14 млн рублей инвестиций в регион благодаря НКО.

3 место. В Пскове открылся памятник императору Петру I

Новые памятники в Пскове открывают не так чтобы и часто. Поэтому появление в честь 300-летия прокуратуры России памятника первому российскому императору Петру I – событие не рядовое. Памятник был создан при поддержке администрации региона и торжественно открыт в январе.

Бюстовое изображение императора появилось на территории региональной прокуратуры, даже, прямо скажем, за забором, который огораживает здание. Впрочем, прокурор Псковской области Иван Грибов на первой своей большой пресс-конференции для региональных журналистов в медиацентре ПАИ отметил, что все желающие спокойно могут памятник прийти и посмотреть.

Место для памятника Петру в Пскове избрано, на наш взгляд, удачное. Ему точно не место на центральных площадях и в скверах: учитывая, что при нем город утратил свое важное стратегическое значение, окончательно перейдя, как бы обидно это ни звучало, в разряд провинциального.

В связи с появлением памятника Петру I в повестке дня вновь встал вопрос о том, будет ли и когда в Пскове воздвигнут памятник псковской исторической фигуре — князю Тимофею-Довмонту. В конце января в выставочном зале регионального Союза художников был представлен эскиз памятника князю работы скульптора Андрея Мартьянова. А 8 февраля по поводу проекта памятника городская Дума проводит общественные слушания. Авось многолетние разговоры и закончатся появлением монумента.

2 место. В Псковской области от коронавируса начали прививать подростков

В январе в регион поступила первая, почти тысяча доз, партия вакцины от коронавируса для подростков: «Спутник М». Событие не рядовое, учитывая, что после прихода в регион омикрон-штамма число детей, заразившихся ковидом, заметно выросло.

Сам коронавирус давно перестал быть болезнью взрослых, а вакцинирование от него детей вошло в практику многих государств: прививки детям от 12 лет делают в Израиле, Германии, Франции, Польше.

Понятно, что решение о вакцинации детей будут принимать родители — и тут остается только надеяться на их здравомыслие. Но лед тронулся. Во всяком случае, число заявок на вакцинацию подростков неуклонно растет и уже перевалило за несколько сотен.

1 место. Школы Пскова и Псковского района ушли на дистанционку, введены дополнительные ограничительные меры по борьбе с ковидом

Никогда такого не было и вот снова: регион накрыла волна омикрона. Статистика каждый день приносит увеличение числа заболевших, количество вызовов врачей растет в арифметической прогрессии.

Но в этот раз регион подходит к волне ковида в куда большей степени готовности, чем это было даже осенью. Как минимум потому, что число вакцинированных уже достигло 70%. Конечно, этого еще совершенно недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Да даже при его наличии, как показывает опыт европейских стран, омикрон преспокойно бьет все рекорды заражаемости. Но тут важно напомнить: вакцинированные переносят ковид легче, чем не вакцинированные. Так что при общем росте числа заболевших омикрон может оказаться не таким страшным.

На заседании оперативного штаба губернатор Михаил Ведерников привел слова вирусолога Петра Чумакова. «Впервые появились объективные, заслуживающие внимания оценки экспертов, что тема ковида всё-таки близится к завершению. Её высказал наш известный вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Михайлович Чумаков. По мнению Петра Михайловича, эта волна коронавируса будет очень острой, но может быть и последней такой силы. Число людей с антителами неуклонно растёт, а сам вирус развивается в сторону уменьшения патогенности», - сказал глава региона.

Стоит напомнить, что в декабре Чумаков высказал мнение, что омикрон — штамм искусственного происхождения. «Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», - говорил он.

В Псковской области первыми точечными решениями по противодействию распространению омикрона стала отправка на дистанционку школ Пскова и Псковского района — именно в них эпидобстановка стремительно ухудшалась. Ученикам придется учиться дома как минимум до 6 февраля — а там ситуация покажет.

Кроме того, работодателям рекомендовано отправить на удаленку минимум 30% штата сотрудников. Мера своевременная: еще неделя и этот процент отражал бы не число работающих из дома, а число заболевших сотрудников.

Понятно, что волна омикрона в Псковской области своего пика еще не достигла, так что и антиковидные меры — наверняка не последние.

Тем временем вакцинация взрослого населения в регионе продолжается. В наличии все виды вакцин, включая «Спутник Лайт», с которым возникли было перебои после ЧП в холодильниках «Фармации».

Стоит напомнить, что президент Владимир Путин в декабре выражал точку зрения, что коллективного иммунитета Россия достигнет к концу первого квартала 2022 года. У Псковской области есть все шансы успеть раньше.

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