Новый приют для бездомных животных планируют построить в Невеле

12:20, 10 февраля 2022, ПАИ

В Невеле планируют построить новый приют для бездомных животных. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

Главный редактор районной газеты «Невельский вестник» Инна Кочанова отметила, что проблема безнадзорных животных сейчас стоит достаточно остро. По ее словам, строительство приютов – один из путей ее решения. Инна Кочанова добавила, что невельчан интересует, как в районе будет решаться эта проблема.

Олег Майоров заметил, что в муниципалитете есть активные граждане. Функционирует АНЗО «Невельские хвостики», которую знают за пределами района. По словам главы муниципалитета, сейчас идет дискуссия по вопросу строительства нового приюта для бездомных животных, в том числе в части выбора места. Участок уже найден, но не все жители ближайших домов это одобряют.

Олег Майоров заверил, что строительство начнется только по согласию граждан либо будет найдено новое место, соответствующее этому направлению. Глава района подчеркнул, что это не должно ухудшать жизнь граждан и делать комфортную среду некомфортной.

Напомним, что в этом году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Псковского и Островского районов.