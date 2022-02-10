Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый приют для бездомных животных планируют построить в Невеле

В Невеле планируют построить новый приют для бездомных животных. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

Главный редактор районной газеты «Невельский вестник» Инна Кочанова отметила, что проблема безнадзорных животных сейчас стоит достаточно остро. По ее словам, строительство приютов – один из путей ее решения. Инна Кочанова добавила, что невельчан интересует, как в районе будет решаться эта проблема.

Олег Майоров заметил, что в муниципалитете есть активные граждане. Функционирует АНЗО «Невельские хвостики», которую знают за пределами района. По словам главы муниципалитета, сейчас идет дискуссия по вопросу строительства нового приюта для бездомных животных, в том числе в части выбора места. Участок уже найден, но не все жители ближайших домов это одобряют.

Олег Майоров заверил, что строительство начнется только по согласию граждан либо будет найдено новое место, соответствующее этому направлению. Глава района подчеркнул, что это не должно ухудшать жизнь граждан и делать комфортную среду некомфортной.

Напомним, что в этом году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Псковского и Островского районов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Елена Полонская поручила депутатам гордумы провести мониторинг образовательных учреждений на своих округах
10 февраля 2022

Для постановки диагноза COVID-19 россиянам теперь достаточно результата экспресс-теста
10 февраля 2022

Работа третьекурсницы Колледжа ПсковГУ стала лучшей на первом этапе конкурса сочинений «Без срока давности»

10 февраля 2022

Еще семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
10 февраля 2022

Новый приют для бездомных животных планируют построить в Невеле
10 февраля 2022

Почти 200 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
10 февраля 2022

Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области
10 февраля 2022

1178 заявок на участие в программе догазификации подали в Невельском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...