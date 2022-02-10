Греческий сыр производят в Невельском районе

14:02, 10 февраля 2022, ПАИ

В деревне Боканово Невельского района производят греческий сыр. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

«У нас в деревне Боканово имеется точечное домашнее производство греческого сыра, называется он Халлуми, – рассказал Олег Майоров. – Наша невельская сыроварня – бренд крестьянского (фермерского) хозяйства. Невельчане его хорошо знают, просто всё распродаётся вручную».

Глава района подчеркнул, что посещал это производство. «Там всё по-домашнему готовится, хорошая технология производства, ручной труд в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, для продуктов питания ручной труд очень важен, – отметил глава района. – Молодой сыр Морбидо, сырные шарики Шанклиш – всё это не просто же названия, это рецептура, которая работает. И сыроварня успешно работает».

Отметим, что в Невельском районе ещё выращивают виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, а также будут производить колотые дрова, которые затем на экспорт пойдут в Великобританию.