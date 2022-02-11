Воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из дошкольного учреждения

12:29, 11 февраля 2022, ПАИ

Воспитатели дошкольной группы школы №47 в Пскове получили выговоры за самовольный уход детей. Об этом с 62-й сессии Псковской городской Думы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель администрации Пскова отметил, что была проведена проверка по фактам ухода детей из дошкольных учреждений. Выяснилось, что у школы №47 были открыты ворота. Замечание также объявили руководителю структурного подразделения по вопросам дошкольного образования учреждения. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания в отношении директора школы №47.

Внеплановый ведомственный контроль проводился также в связи с уходом ребёнка из детсада №28, где через отверстие в заборе ещё один ребенок покинул детсад. По его результатам тоже привлекли к ответственности должностных лиц.

Напомним, ранее прокуратура Пскова провела проверку по данным фактам.