В Пскове разработали инструкцию для детсадов, чтобы предотвратить самовольные уходы

12:45, 11 февраля 2022, ПАИ

Управление образования администрации Пскова разработало инструкцию для детсадов, чтобы предотвращать самовольные уходы. Инструкция была направлена в образовательные учреждения. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на 62-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с воспитателями и родителями, чтобы не допустить самовольного ухода детей из дошкольного учреждения.

«Чтобы прекратить порочную практику самовольного ухода детей, администрация будет выделять больше средств на меры по обеспечению безопасности», - добавил Елкин.

Кроме того, глава администрации Пскова отметил необходимость своевременного информирования о происшествии.

Напомним, воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из дошкольного учреждения. Ранее сотрудниками полиции в кратчайшие сроки было установлено местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из детского сада. Во втором случае из детского сада через дырку в заборе ушёл трёхлетний ребёнок.