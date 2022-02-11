Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове разработали инструкцию для детсадов, чтобы предотвратить самовольные уходы

Управление образования администрации Пскова разработало инструкцию для детсадов, чтобы предотвращать самовольные уходы. Инструкция была направлена в образовательные учреждения. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на 62-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с воспитателями и родителями, чтобы не допустить самовольного ухода детей из дошкольного учреждения.

«Чтобы прекратить порочную практику самовольного ухода детей, администрация будет выделять больше средств на меры по обеспечению безопасности», - добавил Елкин.

Кроме того, глава администрации Пскова отметил необходимость своевременного информирования о происшествии.

Напомним, воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из дошкольного учреждения. Ранее сотрудниками полиции в кратчайшие сроки было установлено местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из детского сада. Во втором случае из детского сада через дырку в заборе ушёл трёхлетний ребёнок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
11 февраля 2022

Профориентационную работу с молодежью обсуждают в медиацентре ПАИ
11 февраля 2022

В Дно начался отлов безнадзорных собак

11 февраля 2022

54 ребенка лечатся от COVID-19 в псковской инфекционке

11 февраля 2022

В Пскове устранили утечку на теплотрассе на Завеличье
11 февраля 2022

Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области возглавит Ксения Железникова
11 февраля 2022

В Пскове разработали инструкцию для детсадов, чтобы предотвратить самовольные уходы
11 февраля 2022

Воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из дошкольного учреждения

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...