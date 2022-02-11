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Общество

В 50 тысяч рублей обходится охота на одного волка

В Псковском районе охотники добыли четырёх волков. Фото из архива Игоря Филюшина.

Себестоимость охоты на одного хищника для охотничьего коллектива составляет не менее 50 000 рублей, рассказал ПАИ председатель Псковского регионального военно-охотничьего общества Игорь Филюшин.

По его словам, охотники подсчитали, что затраты на волчью охоту составляют не менее 50 тысяч рублей.

«Волки очень дороги. Что нас заставляет тратить своё время, свои средства? Желание сохранить многообразие животного мира и, как это ни банально прозвучит, любовь к природе», – отметил Филюшин.

Сейчас за одного добытого волка  государство выплачивает вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

«Этого очень-очень мало, да ещё и НДС 13 % надо из этой суммы вычесть», – считает охотник.

Он также отметил, что охота на волков организовывается для регулирования численности популяции волка, ситуация в Псковской области с этими хищниками сейчас сложилась опасная.

Как псковские охотники регулирую численность волков, читайте здесь и здесь. 

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