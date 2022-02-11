В 50 тысяч рублей обходится охота на одного волка
Себестоимость охоты на одного хищника для охотничьего коллектива составляет не менее 50 000 рублей, рассказал ПАИ председатель Псковского регионального военно-охотничьего общества Игорь Филюшин.
По его словам, охотники подсчитали, что затраты на волчью охоту составляют не менее 50 тысяч рублей.
«Волки очень дороги. Что нас заставляет тратить своё время, свои средства? Желание сохранить многообразие животного мира и, как это ни банально прозвучит, любовь к природе», – отметил Филюшин.
Сейчас за одного добытого волка государство выплачивает вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
«Этого очень-очень мало, да ещё и НДС 13 % надо из этой суммы вычесть», – считает охотник.
Он также отметил, что охота на волков организовывается для регулирования численности популяции волка, ситуация в Псковской области с этими хищниками сейчас сложилась опасная.
Как псковские охотники регулирую численность волков, читайте здесь и здесь.
Слышали ли вы про биткоин?
Срок сдачи перекрёстка Ленина – Дьяконова в Великих Луках назначен на 30 июня 2022 года
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: пять важных рекомендаций псковских стоматологов
Общественники предлагают исправить ситуацию с захолустьем в окрестностях Гремячей башни