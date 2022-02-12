Несколько многоквартирных домов остались без холодной воды из-за аварии в Великих Луках

09:21, 12 февраля 2022, ПАИ

11 февраля вечером на улице Гагарина, 137, 139 и 139к в Великих Луках произошёл серьезный прорыв водопровода. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

В результате аварии без холодного водоснабжения осталось несколько многоквартирных домов. Для жильцов был организован подвоз воды. Бригада МП «Водоканал» восстановила водоснабжение в течение двух часов.

Напомним, накануне из-за износа сетей в районе аллеи Ветеранов в Пскове произошёл прорыв подземного трубопровода, обеспечивающего теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и дошкольных учреждений города. Утечка на теплотрассе была устранена. По данному факту псковская прокуратура организовала проверку.