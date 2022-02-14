Псковские номера «растворяются» среди других: Гдовский район пользуется популярностью у туристов

15:05, 14 февраля 2022, ПАИ

Гдовский район пользуется популярностью у туристов. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 февраля рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов.

Он сообщил, что на территории Гдовского района во время праздников, выходных и каникул появляется огромное количество машин из других регионов, псковские автомобильные номера «растворяются» среди других. Также жители соседних регионов активно покупают участки, строят загородные дома в районе.

Как отметил глава муниципалитета, Гдов - очень маленький, все друг друга знают, поэтому туристы, которые во время туристического сезона посещают муниципалитет, особенно заметны.

Напомним, в течение этого года в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главой администрации Пскова, Псковского района, Островского района и Невельского района.