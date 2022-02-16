Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более чем в 2,5 раза увеличился пассажиропоток в псковском аэропорту в 2021 году

В 2021 году пассажиропоток в псковском аэропорту увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом на телеканале ОТР рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«В 2021 году по сравнению с 2020-м пассажиропоток увеличился более чем в 2,5 раза и составил 103 тысячи человек», - отметил Станислав Стармолотов.

Он также рассказал, что по авианаправлениям есть большие подвижки благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «У нас существенно увеличилось количество направлений. Самолёты летают в Москву, Калининград, Симферополь и Анапу», - добавил спикер.

Кроме того, продолжается проработка направления на Минск, в планах также запустить рейсы в Египет и Турцию.

Напомним, недавно в псковском аэропорту открылось кафе. Видеосюжет об этом смотрите здесь. Сегодня в течение всего дня в эфире ОТР можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Станислав Стармолотов: Власти оперативно реагируют на жалобы о ямах в Пскове
16 февраля 2022

Более чем в 2,5 раза увеличился пассажиропоток в псковском аэропорту в 2021 году
16 февраля 2022

Новые автобусы планируют приобрести в Псковской области
16 февраля 2022

В эфире ОТР рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области
16 февраля 2022

Сильный юго-западный ветер ожидается в Псковской области 17 февраля
16 февраля 2022

Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста с 1 марта в инфографике
16 февраля 2022

Видео: Динозавры и терминатор – видеорепортаж ПАИ об опочецком сварщике вышел в эфире ОТР
16 февраля 2022

Псковичам рекомендуют делать повторный ПЦР-тест при сохранении симптомов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...