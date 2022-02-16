Более чем в 2,5 раза увеличился пассажиропоток в псковском аэропорту в 2021 году

14:58, 16 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году пассажиропоток в псковском аэропорту увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом на телеканале ОТР рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«В 2021 году по сравнению с 2020-м пассажиропоток увеличился более чем в 2,5 раза и составил 103 тысячи человек», - отметил Станислав Стармолотов.

Он также рассказал, что по авианаправлениям есть большие подвижки благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «У нас существенно увеличилось количество направлений. Самолёты летают в Москву, Калининград, Симферополь и Анапу», - добавил спикер.

Кроме того, продолжается проработка направления на Минск, в планах также запустить рейсы в Египет и Турцию.

Напомним, недавно в псковском аэропорту открылось кафе. Видеосюжет об этом смотрите здесь. Сегодня в течение всего дня в эфире ОТР можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.