Козловский высказался против идеи о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

16:10, 21 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live высказался против идеи о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

«Чиновники выходят с такой идеей не первый раз. Я считаю, что у нас есть много других инструментов, благодаря которым мы можем достичь безопасности движения и сократить количество жертв на дороге», - рассказал Александр Козловский.

По словам депутата, чиновники рассматривают камеры и штрафы как отдельный бизнес и способ пополнения бюджета. «Я считаю, что это неправильно, надо качественно выполнять свои обязанности, чтобы дороги не сыпались и машины не бились. Это будет влиять на безопасность движения. У нас много инструментов для того, чтобы сделать дороги безопасными», - добавил Александр Козловский.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался против идеи о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч. Его инициативу поддержал активист Псковского городского движения «Убитые дороги» Николай Мельков.